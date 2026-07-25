Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Copa-Pele-Auftritt

Ewige Gruabn! „Dann hat Toni die Tür eingetreten!“

Sport-Mix
25.07.2026 20:53
Die Copa-Pele-Stars beehrten die altehrwürdige Gruabn.
Die Copa-Pele-Stars beehrten die altehrwürdige Gruabn.(Bild: Kallinger)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Als ob es gestern gewesen wäre! Am Samstagnachmittag wurde die ehemalige Spielstätte des SK Sturm, die Grazer Gruabn, bei der COPA Eleven wiederbelebt. Die Stars von früher schwärmten in der Kultstätte über alte Zeiten und ließen ihr Können immer noch aufblitzen. Die „Krone“ mischte sich unter die Legenden der Copa Pele.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwischen 1919 und 1997 war die Gruabn die Spielstätte von Sturm. Wer diesen Platz gekannt oder erlebt hat, schwelgte am Samstagnachmittag umso mehr in Erinnerungen. Knapp 1000 Fans belebten im Rahmen der COPA Eleven die altehrwürdige Kultstätte beim Gastspiel der Copa Pele, der legendären Bundesliga-Stars der 80er- und 90er-Jahre, gegen eine Hobbyauswahl. Da bekamen selbst die Legenden feuchte Augen.

Fast wie in guten alten Zeiten: Die Gruabn wurde zu einem großen Teil wiederbelebt.
Fast wie in guten alten Zeiten: Die Gruabn wurde zu einem großen Teil wiederbelebt.(Bild: Kallinger)

„Als ich 1988 aus Italien zurückgekommen bin, hab ich hier für Sturm meine ersten Spiele gemacht“, erinnert sich Kult-Stürmer Walter Schachner. „Auch an die fliegenden Bierbecher und die Eckbälle, bei denen man einen Hügel hat runterlaufen müssen.“ Laufen – das war beim Match der Copa-Altstars nicht unbedingt „Matchplan Nummer eins“. „Obwohl sie glaub ich viel von mir erwarten“, grinste Debütant und Rapid-Star Guido Burgstaller. „Ich werde ein bisschen länger reinbeißen müssen als der ein oder andere bei uns.“

Autogramme von „JJ“ Jakob Jantscher waren begehrt.
Autogramme von „JJ“ Jakob Jantscher waren begehrt.(Bild: Kallinger)
Sturm-Legende Mario Haas gratulierte Karl, dem 82-jährigen „Panther“ der Gruabn.
Sturm-Legende Mario Haas gratulierte Karl, dem 82-jährigen „Panther“ der Gruabn.(Bild: Kallinger)
Den Fans wurden von Peter Pacult und Co. sämtliche Autogramm- und Selfiewünsche erfüllt.
Den Fans wurden von Peter Pacult und Co. sämtliche Autogramm- und Selfiewünsche erfüllt.(Bild: Kallinger)
Auch die Kult-Goalies Wolfgang Knaller und Pepi Schicklgruber waren am Start.
Auch die Kult-Goalies Wolfgang Knaller und Pepi Schicklgruber waren am Start.(Bild: Kallinger)

Eher mit statischer Übersicht agierte die violette Kultfigur Andi Ogris. Als Austrianer erlebte „Ogerl“ einst die ein oder andere bittere Stunde in der Gruabn. „Einmal haben wir den Titel in der letzten Runde verspielt – dann hat der Polster die Tür eingetreten. Und sie nachher sofort bezahlt.“

„Ehre für Ronaldinho!“
Nur positive Erinnerungen hat Ex-Werder-Legionär Zlatko Junuzovic an die Gruabn. „Als Bub im BNZ hab ich mit dem GAK hier ein Derby gewonnen“, grinste der Ex-Bullen-Coach, der mit den Legenden von der Hobbyauswahl bei schweißtreibenden Temperaturen doch gefordert wurde. Held des Nachmittags war im Reigen der Legenden aber Hobby-Tormann Karl, der mit seinen stolzen 82 Jahren (!) die ein oder andere Top-Parade hinlegte.

Lesen Sie auch:
Ronaldo und Ronaldinho bei der WM-Finalfeier in den USA.
Sport Tv Logo
Am Wörthersee
Privates Treffen mit Ronaldinho? So viel kostet‘s!
25.07.2026

Top wird’s für die Copa Pele nach dem Gruabn-Highlight im September, wenn in Klagenfurt „Ronaldinho and Friends“ als Gegner warten. Legende Ogris grinste: „Das ist eher für den Ronaldinho eine Ehre.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
25.07.2026 20:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
136.482 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
117.491 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
115.972 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
993 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Österreich
Österreich könnte bald erneut zum Backofen werden
908 mal kommentiert
Österreich kommt erneut ins Schwitzen: Die nächste Hitzewelle kündigt sich an. (Symbolbild)
Innenpolitik
ÖVP schmeißt Ruck raus – neuer Machtkampf droht
886 mal kommentiert
In der ÖVP ist der Parteiausschluss des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des schwarzen ...
Mehr Sport-Mix
Copa-Pele-Auftritt
Ewige Gruabn! „Dann hat Toni die Tür eingetreten!“
Triathlon
Kaindl in Londoner WM-Serien-Rennen Sechster
Sport Tv Logo
Leiden für Radstars
Tour am Limit: Sabotage, Hass und besoffene Fans!
Bei der Tour de France
Wilde Szenen! Fans prügeln sich auf der Strecke
Läuferin Kathi Stöger
Nach langer Verletzungspause ging der Knopf auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf