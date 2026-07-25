Ewige Gruabn! „Dann hat Toni die Tür eingetreten!“

„Als ich 1988 aus Italien zurückgekommen bin, hab ich hier für Sturm meine ersten Spiele gemacht“, erinnert sich Kult-Stürmer Walter Schachner. „Auch an die fliegenden Bierbecher und die Eckbälle, bei denen man einen Hügel hat runterlaufen müssen.“ Laufen – das war beim Match der Copa-Altstars nicht unbedingt „Matchplan Nummer eins“. „Obwohl sie glaub ich viel von mir erwarten“, grinste Debütant und Rapid-Star Guido Burgstaller. „Ich werde ein bisschen länger reinbeißen müssen als der ein oder andere bei uns.“