Ewige Gruabn! „Dann hat Toni die Tür eingetreten!“

Als ob es gestern gewesen wäre! Am Samstagnachmittag wurde die ehemalige Spielstätte des SK Sturm, die Grazer Gruabn, bei der COPA Eleven wiederbelebt. Die Stars von früher schwärmten in der Kultstätte über alte Zeiten und ließen ihr Können immer noch aufblitzen. Die „Krone“ mischte sich unter die Legenden der Copa Pele.
Zwischen 1919 und 1997 war die Gruabn die Spielstätte von Sturm. Wer diesen Platz gekannt oder erlebt hat, schwelgte am Samstagnachmittag umso mehr in Erinnerungen. Knapp 1000 Fans belebten im Rahmen der COPA Eleven die altehrwürdige Kultstätte beim Gastspiel der Copa Pele, der legendären Bundesliga-Stars der 80er- und 90er-Jahre, gegen eine Hobbyauswahl. Da bekamen selbst die Legenden feuchte Augen.
„Als ich 1988 aus Italien zurückgekommen bin, hab ich hier für Sturm meine ersten Spiele gemacht“, erinnert sich Kult-Stürmer Walter Schachner. „Auch an die fliegenden Bierbecher und die Eckbälle, bei denen man einen Hügel hat runterlaufen müssen.“ Laufen – das war beim Match der Copa-Altstars nicht unbedingt „Matchplan Nummer eins“. „Obwohl sie glaub ich viel von mir erwarten“, grinste Debütant und Rapid-Star Guido Burgstaller. „Ich werde ein bisschen länger reinbeißen müssen als der ein oder andere bei uns.“
Eher mit statischer Übersicht agierte die violette Kultfigur Andi Ogris. Als Austrianer erlebte „Ogerl“ einst die ein oder andere bittere Stunde in der Gruabn. „Einmal haben wir den Titel in der letzten Runde verspielt – dann hat der Polster die Tür eingetreten. Und sie nachher sofort bezahlt.“
„Ehre für Ronaldinho!“
Nur positive Erinnerungen hat Ex-Werder-Legionär Zlatko Junuzovic an die Gruabn. „Als Bub im BNZ hab ich mit dem GAK hier ein Derby gewonnen“, grinste der Ex-Bullen-Coach, der mit den Legenden von der Hobbyauswahl bei schweißtreibenden Temperaturen doch gefordert wurde. Held des Nachmittags war im Reigen der Legenden aber Hobby-Tormann Karl, der mit seinen stolzen 82 Jahren (!) die ein oder andere Top-Parade hinlegte.
Top wird’s für die Copa Pele nach dem Gruabn-Highlight im September, wenn in Klagenfurt „Ronaldinho and Friends“ als Gegner warten. Legende Ogris grinste: „Das ist eher für den Ronaldinho eine Ehre.“
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