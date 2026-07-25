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Dlauhy knackt ÖLV-Rekord über die 400 m Hürden!

Sport-Mix
25.07.2026 22:34
Lena Pressler und Anja Dlauhy
Lena Pressler und Anja Dlauhy(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die bereits für die EM qualifizierte Anja Dlauhy ist bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck einen neuen österreichischen Rekord über 400 m Hürden gelaufen!

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In 54,52 Sekunden siegte sie vor Lena Pressler, die mit der Zeit von 54,55 damit ebenso bei den Kontinentaltitelkämpfen in Birmingham mit dabei sein wird. „Die zweite Rennhälfte war unglaublich, mit der Zeit hätte ich niemals gerechnet – und ich habe sie auch erst nach ein paar Minuten realisiert“, sagte Dlauhy.

Isabel Posch
Isabel Posch(Bild: GEPA)

Weitere Gold-Medaillen bei den Frauen holten sich im Universitätssportzentrum Christania Williams (100 m/11,18 Sek.), Susanne Gogl-Walli (neunter Titel über 400 m/53,26 Sek.), Caroline Bredlinger (1.500 m/4:23,62 Min.), Karin Strametz (100 m Hürden/13,21 Sek.), Sophie Kreiner (Kugel/14,59 m), Leonie Zoe Haller (Speer/50,85 m), Lisa Gruber (Stabhoch/4,00 m) und Isabel Posch (Weit/6,14).

Christania Williams
Christania Williams(Bild: GEPA)

Elfter Titel für Diskuswerfer Weißhaidinger
Titel bei den Männern gingen an Noel Waroschitz und Lukas Pullnig (100 m/je 10,55 Sek.), Samuel Lengauer (400 m/47,48 Sek.), Raphael Pallitsch (1.500 m/4:06,31 Min.), Enzo Diessl (110 m Hürden/13,53 Sek.), Niklas Strohmayer-Dangl (400 m Hürden/50,00 Sek.), Laurenz Waldbauer (Speer/71,38 m), Leonhard Jäger (Kugel/18,35 m), Riccardo Klotz (Stabhoch/5,30 m), Samuel Szihn (Weit/7,28 m) und Lukas Weißhaidinger (Diskus/63,29 m).

Enzo Diessl (M.)
Enzo Diessl (M.)(Bild: GEPA)

Diessl beklagte den Gegenwind, meinte aber auch: „Solche Rennen sind auch wichtig, denn es kann beim Großereignis ja auch solche Verhältnisse geben. In Richtung EM läuft alles gut, die Schulterverletzung stört mich gar nicht mehr und es passt alles.“ Weißhaidinger kämpfte auf dem Weg zum souveränen elften Staatsmeistertitel mit starken Windböen, so löste sich beim vierten Versuch das Wurfnetz und fing den Diskus ein. „Es war sehr schwer zu werfen, ich glaube, meine Leistung war heute absolut im Rahmen“, meinte der Oberösterreicher. Die Meisterschaften werden am Sonntag mit u.a. dem Dreisprung und EM-Fixstarter Endiorass Kingley fortgesetzt, damit endet auch der Qualifikationszeitraum.

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