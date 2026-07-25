Dlauhy knackt ÖLV-Rekord über die 400 m Hürden!

Diessl beklagte den Gegenwind, meinte aber auch: „Solche Rennen sind auch wichtig, denn es kann beim Großereignis ja auch solche Verhältnisse geben. In Richtung EM läuft alles gut, die Schulterverletzung stört mich gar nicht mehr und es passt alles.“ Weißhaidinger kämpfte auf dem Weg zum souveränen elften Staatsmeistertitel mit starken Windböen, so löste sich beim vierten Versuch das Wurfnetz und fing den Diskus ein. „Es war sehr schwer zu werfen, ich glaube, meine Leistung war heute absolut im Rahmen“, meinte der Oberösterreicher. Die Meisterschaften werden am Sonntag mit u.a. dem Dreisprung und EM-Fixstarter Endiorass Kingley fortgesetzt, damit endet auch der Qualifikationszeitraum.