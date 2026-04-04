Döstädning oder die hohe Kunst des „Todesputzes“

Büro, Werkstatt, Garage, Schuppen: Manches daraus wurde weggeschmissen, anderes gespendet – doch im Wesentlichen befindet sich vieles auch zweieinhalb Jahre nach dem Tod meines Vaters noch exakt in jenem Zustand, in dem er es uns hinterlassen hat. Wie meiner Familie geht es vielen nach dem Tod eines geliebten Menschen: Die schiere Menge an Hinterlassenschaften überfordert, erschlägt, lähmt. Dabei gäbe es eine vergleichbar einfache Lösung: „Döstädning“.
Der Begriff setzt sich aus dem schwedischen „dö“ für Tod und „städning“ für Reinigen oder Aufräumen zusammen und lässt sich demnach mit „Todesreinigung“ übersetzen. Einem internationalen Publikum bekannt gemacht hat diese schwedische Aufräumphilosophie die Autorin Margareta Magnusson mit ihrem 2017 veröffentlichten Buch „The Gentle Art of Swedish Death Cleaning“, das der deutsche Verlag S. Fischer in weiser Voraussicht nicht wörtlich, sondern etwas verhalten mit „Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen“ übersetzte.
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