Döstädning oder die hohe Kunst des „Todesputzes“

Der Begriff setzt sich aus dem schwedischen „dö“ für Tod und „städning“ für Reinigen oder Aufräumen zusammen und lässt sich demnach mit „Todesreinigung“ übersetzen. Einem internationalen Publikum bekannt gemacht hat diese schwedische Aufräumphilosophie die Autorin Margareta Magnusson mit ihrem 2017 veröffentlichten Buch „The Gentle Art of Swedish Death Cleaning“, das der deutsche Verlag S. Fischer in weiser Voraussicht nicht wörtlich, sondern etwas verhalten mit „Frau Magnussons Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen“ übersetzte.