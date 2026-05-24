Wie man in der Stadt gut durch Hitze-Nächte kommt

Wahl der Textilien entscheidend

Wer sich rechtzeitig auf den Hitze-Hammer vorbereitet, ist dann im Vorteil. Deshalb hat die Wiener Umweltberatung jetzt schon Tipps und Tricks gesammelt, um gut durch den Sommer in der Stadt zu kommen. Dass das Abdunkeln von Räumen und das Lüften nur nachts und am frühen Morgen hilft, weiß fast jeder, ebenso, dass kühle Duschen nur kurze Linderung bringen, aber nachher umso mehr Hitzegefühl.