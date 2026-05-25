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Betroffene beklagen:

„Hunger-Rationen“ in Spitälern und Pflegeheimen

Wien
25.05.2026 18:15
Keine Diätkost, sondern „normales“ Abendessen in einer Wiener Klinik
Keine Diätkost, sondern „normales“ Abendessen in einer Wiener Klinik(Bild: Krone-Collage/Peter Tomschi, Günter K., zVg, G. Kasal)
Porträt von Alexander Schönherr
Porträt von Lisa Schinagl
Von Alexander Schönherr und Lisa Schinagl

Sparkurs in den Wiener Pflegeheimen und Spitälern? Patienten und Bewohner berichten von Mini-Portionen, von denen keiner satt werde. Fotos zeigen tatsächlich fragwürdige Verpflegungsmengen. Was die betroffenen Institutionen zur „Knauser-Kost“ sagen. 

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„Ungenießbar, meistens kalt und zu klein“, so die Bilanz einer Pflegeheimbewohnerin zum Mittagessen in den Häusern zum Leben. Seit vielen Jahren lebt sie im Haus Wienerberg. „Das Essen hat sich seither stark verschlechtert“, sagte sie und sendete der „Krone“ Fotos zu.

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