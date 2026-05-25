Wachablöse! „Das geilste Turnier meines Lebens“

Beachvolleyball-Revival am Wörthersee! Beim Masters-Turnier der heimischen Pro-Tour war alles dabei, was in Österreich Rang und Namen hat. Während sich die Klinger-Schwestern und Hammarberg/Friedl am Finaltag durchsetzten, gab‘s ein Kärntner Duell um Platz drei – mit überraschend klarem Ausgang. . .
„Wir kommen wieder“, verrät Marcus Mitzner, Veranstalter des Beachvolleyball-Masters in Pörtschach. „Die Fans haben den Temperaturen getrotzt, waren voll dabei – wir sind mehr als zufrieden.“ In welcher Form das Turnier 2027 im Pro-Tour-Kalender sein wird, ist offen. „Wir würden gerne in Pörtschach bleiben“, sagt Mitzner.
Klinger-Schwestern mit Favoritensieg
Am Finaltag am Montag bekamen die Fans bei bis zu 32 Grad jedenfalls echte sportliche Leckerbissen zu sehen. Im Damen-Finale wackelten die favorisierten Klinger-Schwestern gegen Hohenauer/Berger lange. Mit einem Mega-Block im dritten Satz zum 14:13 holte Dorina Klinger dann den ersten Matchball heraus – den zweiten verwertete das Duo. „Es war ja unser erstes Mal hier am Wörthersee – es war richtig cool, hier zu spielen!“, strahlte Dorina.
Bei den Herren holten sich Hammarberg/Friedl mit einem 2:0 über Waller/ Trummer den Sieg. Im reinen Kärntner Duell um Platz 3 gab’s erste Anzeichen einer Wachablöse! Die Jungspunde Elias Holzinger (21) und Michi Klemen (22) knallten die Routiniers Xandi Huber/ Robin Seidl mit 2:0 vom Sand.
„Feeling in Kärnten ist einzigartig“
„Robins Knie hat sich leider entzündet – wir sind halt schon zwei alte Männer“, meinte der 40-jährige Huber, der die Flashbacks aus alten Zeiten genossen hat: „Das Feeling in Kärnten ist einzigartig. Wenn sich das Turnier erst einmal etabliert hat, rennen uns die Leute wieder die Bude ein. Für die junge Garde ist das Event extrem wichtig. Von Eli und Michi erwarte ich mir für die Zukunft viel. Sie haben sich heuer super präsentiert – wir brauchen sie!“
Olympia 2028 als großes Ziel
Klemen schwärmte nach dem Sieg gegen die Mentoren und Wegbereiter: „Unglaublich! Das war das geilste Turnier meines Lebens – es war richtig laut.“ Das Duo will künftig auch auf der World Tour vermehrt auftreten und hofft, dass das Turnier in Pörtschach ein Sprungbrett sein kann. „Wir wollen beide hoch hinaus, streben eine Profikarriere an – das Ziel sind die Olympischen Spiele 2028!“
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