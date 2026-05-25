Wachablöse! „Das geilste Turnier meines Lebens“

„Feeling in Kärnten ist einzigartig“

„Robins Knie hat sich leider entzündet – wir sind halt schon zwei alte Männer“, meinte der 40-jährige Huber, der die Flashbacks aus alten Zeiten genossen hat: „Das Feeling in Kärnten ist einzigartig. Wenn sich das Turnier erst einmal etabliert hat, rennen uns die Leute wieder die Bude ein. Für die junge Garde ist das Event extrem wichtig. Von Eli und Michi erwarte ich mir für die Zukunft viel. Sie haben sich heuer super präsentiert – wir brauchen sie!“