Späte Väter: DIESE Stars toppen Campino um Längen

Späte Vaterfreuden im Showbiz: Campino hat mit 63 noch einmal Nachwuchs bekommen – im Vergleich zu manchen Hollywood-Größen ist der „Toten Hosen“-Frontmann aber fast noch ein Jungpapa. Im Video sehen Sie, welche Stars ihr Babyglück erst mit Ende 70 oder später erlebt haben – tatsächlich wurde eine Berühmtheit mit 89 noch einmal Vater.