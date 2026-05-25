Schüsse vor Klinik – Infizierte auf der Flucht

Nach Angaben des Krankenhausleiters Richard Lokudu gegenüber der Nachrichtenagentur AP wurde seine Klinik in Mongbwalu am Sonntagabend von einer wütenden Menschenmenge attackiert. Die Gruppe habe die Herausgabe von zwei Leichen gefordert, dabei seien auch Schüsse gefallen. Bereits zuvor war ein Behandlungszelt der Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“ in Brand gesetzt worden, eine weitere Klinik in Rwampara wurde bereits am Donnerstag attackiert.