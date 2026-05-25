Windrad in Flammen, Feuerwehr kann nur zusehen

Feuerwehr vor „technisch kaum lösbarem“ Einsatz

Wie der „Spiegel“ berichtet, stellte sich rasch heraus, dass ein Löschen aus technischer Sicht nicht möglich war. Weder existieren Geräte, die in diese Höhe reichen, noch kommt ein Innenangriff infrage. Die Feuerwehr blieb daher nur die Option, das Feuer unter Kontrolle zu beobachten und die Umgebung abzusichern.