Ein Jahr Handyverbot: Das sagen die Schüler dazu

Als das Handyverbot an Schulen für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren eingeführt wurde, waren viele ganz aus dem Häuschen – und wollten sich keinesfalls damit abfinden. Wie sieht es jetzt aus? Die OÖ-„Krone“ fragte Nachhilfelehrer, Bildungsdirektion und Schülervertreter nach ihren Meinungen.