„Erste Frage ist: Wie bekomme ich eine Förderung?“

Die Kärntnerin Elisabeth Dieringer (FP) und die Steirerin Elisabeth Grossmann (SP) vertreten Österreich im EU-Parlament. Politisch weit auseinander gleichen sich doch ihre Herausforderungen.
720 Abgeordnete zählt das Europäische Parlament, die dort die Interessen der EU-Bürger aus den 27 EU-Mitgliedsstaaten vertreten. Aus Österreich kommen 20 – sechs von der FPÖ, fünf jeweils von ÖVP und SPÖ und jeweils zwei von den Grünen und den NEOS. Und selbst hunderte Kilometer fern der Heimat sind die parteilichen Grenzen noch immer ausschlaggebend.
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