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Wo Grundstücke noch billig zu haben sind

Österreich
25.05.2026 15:30
Wo gibt es Schnäppchen-Grundstücke und wo muss ganz tief in die Tasche gegriffen werden?
Wo gibt es Schnäppchen-Grundstücke und wo muss ganz tief in die Tasche gegriffen werden?(Bild: Krone kreativ)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Gerade durch die schwierige wirtschaftliche Lage ist der Kauf eines Baugrundstückes samt eigenem Häuschen für viele Österreicher in weite Ferne gerückt. Sowohl die Grundstückspreise als auch die Baukosten sind dramatisch gestiegen. Krone+ sah sich an, in welchen Regionen der Preishammer besonders hart zugeschlagen hat und wo es noch Schnäppchen gibt. 

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Eine Pandemie, die an der Inflationsschraube drehte, der russische Angriff auf die Ukraine mit der Folge des Gasmangels und letztlich die Blockade der Straße von Hormuz mit der Folge einer Energiekrise – die weltweite Wirtschaft schlittert von einer Krise in die nächste. Egal, ob man größenwahnsinnige Diktatoren, irrationale Präsidenten oder die heimische Politik für die katastrophalen Wirtschaftsdaten verantwortlich macht: Leidtragend ist vor allem die Bevölkerung, die durch Preisanstiege in so gut wie allen Bereichen gefordert, teils überfordert wird. 

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