Wo Grundstücke noch billig zu haben sind

Eine Pandemie, die an der Inflationsschraube drehte, der russische Angriff auf die Ukraine mit der Folge des Gasmangels und letztlich die Blockade der Straße von Hormuz mit der Folge einer Energiekrise – die weltweite Wirtschaft schlittert von einer Krise in die nächste. Egal, ob man größenwahnsinnige Diktatoren, irrationale Präsidenten oder die heimische Politik für die katastrophalen Wirtschaftsdaten verantwortlich macht: Leidtragend ist vor allem die Bevölkerung, die durch Preisanstiege in so gut wie allen Bereichen gefordert, teils überfordert wird.