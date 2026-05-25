Wo Grundstücke noch billig zu haben sind

Gerade durch die schwierige wirtschaftliche Lage ist der Kauf eines Baugrundstückes samt eigenem Häuschen für viele Österreicher in weite Ferne gerückt. Sowohl die Grundstückspreise als auch die Baukosten sind dramatisch gestiegen. Krone+ sah sich an, in welchen Regionen der Preishammer besonders hart zugeschlagen hat und wo es noch Schnäppchen gibt.
Eine Pandemie, die an der Inflationsschraube drehte, der russische Angriff auf die Ukraine mit der Folge des Gasmangels und letztlich die Blockade der Straße von Hormuz mit der Folge einer Energiekrise – die weltweite Wirtschaft schlittert von einer Krise in die nächste. Egal, ob man größenwahnsinnige Diktatoren, irrationale Präsidenten oder die heimische Politik für die katastrophalen Wirtschaftsdaten verantwortlich macht: Leidtragend ist vor allem die Bevölkerung, die durch Preisanstiege in so gut wie allen Bereichen gefordert, teils überfordert wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.