Mölzer: „Flüchtlinge müssen repatriiert werden“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wird unter anderem die Sinnhaftigkeit des kommenden EU Asyl- und Migrationspakts diskutiert – laut Innenminister Gerhard Karner sei das ja die größte fremdenrechtliche Novelle seit zwanzig Jahren. Mölzer: „Das Problem sind aber die Flüchtlinge, die schon da sind. Die muss man repatriieren.“
Außerdem wird der Grund des starken Rückgangs des Katholizismus bei gleichzeitig starkem Anwachsen des Islam in Österreich hinterfragt. Glawischnig: „Das liegt auch an selbstverschuldeten Geschichten in der Kirche selbst.
Die damaligen Übergriffe von Groer und so weiter, das geht echt nicht.“ Mölzer über den umtriebigen Dompfarrer zu Sankt Stephan Toni Faber: „Also entweder man nimmt die Kirche ernst. Oder man wird zum Seitenblicke-Kasperl wie der Dompfarrer.“
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