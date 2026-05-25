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EU-Asylpakt

Mölzer: „Flüchtlinge müssen repatriiert werden“

Innenpolitik
25.05.2026 21:45
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wird unter anderem die Sinnhaftigkeit des kommenden EU Asyl- und Migrationspakts diskutiert – laut Innenminister Gerhard Karner sei das ja die größte fremdenrechtliche Novelle seit zwanzig Jahren. Mölzer: „Das Problem sind aber die Flüchtlinge, die schon da sind. Die muss man repatriieren.“

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Außerdem wird der Grund des starken Rückgangs des Katholizismus bei gleichzeitig starkem Anwachsen des Islam in Österreich hinterfragt. Glawischnig: „Das liegt auch an selbstverschuldeten Geschichten in der Kirche selbst.

(Bild: krone.tv)

Die damaligen Übergriffe von Groer und so weiter, das geht echt nicht.“ Mölzer über den umtriebigen Dompfarrer zu Sankt Stephan Toni Faber: „Also entweder man nimmt die Kirche ernst. Oder man wird zum Seitenblicke-Kasperl wie der Dompfarrer.“

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