Mölzer: „Flüchtlinge müssen repatriiert werden“

Im aktuellen Politik-Duell zwischen Eva Glawischnig und Andreas Mölzer wird unter anderem die Sinnhaftigkeit des kommenden EU Asyl- und Migrationspakts diskutiert – laut Innenminister Gerhard Karner sei das ja die größte fremdenrechtliche Novelle seit zwanzig Jahren. Mölzer: „Das Problem sind aber die Flüchtlinge, die schon da sind. Die muss man repatriieren.“