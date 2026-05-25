„Der Freund unseres Kindes macht uns wahnsinnig!“

„Six-seven, Digga!“, schallt es aus dem Kinderzimmer. Sekunden später folgt hysterisches Gelächter und ein dumpfes Poltern, bei dem sich Eltern fragen, ob das noch Spielen oder schon ein Versicherungsfall ist. Drei Türen weiter drehen die Mädchen im Bad Schmink-Tutorials. Und mittendrin sitzen Mama und Papa, die heimlich hoffen, dass diese neue „beste Freundschaft“ bitte nur von kurzer Dauer sein möge.