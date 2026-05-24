Ein Land heizt an: Was bei uns auf den Rost kommt

Herr und Frau Österreicher sind bei traumhaften Wetterbedingungen in die „Brutzel-Saison“ gestartet. Die beliebteste Kombination: Holzkohle und Würstel. Bei vormariniertem Grillgut lohnt sich ein prüfender Blick aufs Etikett.
Die aktuelle Wetterlage lädt geradewegs dazu ein: Österreich hat seine Griller angeworfen! Und das nicht zu knapp, wie eine Umfrage von AMA zeigt. Knapp ein Drittel der 1500 Befragten gab nämlich an, sich gleich mehrmals pro Woche unter freiem Himmel kulinarisch zu verwöhnen.
Zudem wird beim Grillen verstärkt auf die Qualität geachtet. Jeder Vierte gibt für Grillprodukte bewusst mehr Geld aus als beim herkömmlichen Kochen. Mehr als die Hälfte mariniert das Grillgut übrigens selbst, nur 21 Prozent greifen auf vormariniertes Fleisch zurück.
Vorsicht bei vormariniertem Grillgut
Hier ist auch Vorsicht geboten, wie Christina Mutenthaler-Sipek von AMA erklärt: „Bei bereits vormarinierten Koteletts, Grillwürsteln, Tofu und weiteren verarbeiteten Lebensmitteln muss die Herkunft nicht verpflichtend angegeben werden. Darum lohnt sich ein Blick auf das Gütesiegel.“
Würstel stehen ganz oben
Am häufigsten landen Würstel auf dem Griller, der überwiegend klassisch mit Holzkohle angeheizt wird (siehe Grafik), die beliebteste Beilage ist und bleibt das Brot.
Interessant: Nur 18 Prozent meinen, dass das Grillen reine Männersache sei, und räumen damit mit einem Klischee auf.
Die Wetterprognose verspricht für die kommenden Tage jedenfalls entspannte Grillabende. Mindestens bis Mittwoch wird täglich die 30-Grad-Marke geknackt. Guten Appetit!
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