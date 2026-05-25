Swiatek stürmt in die zweite French-Open-Runde

Die vierfache French-Open-Siegerin Iga Swiatek ist souverän in die zweite Runde von Roland Garros eingezogen. Beim 6:1,6:2 am Pfingstmontag war die 17-jährige Australierin Emerson Jones keine Hürde. „Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Es war von Anfang bis Ende ein solides Match“, sagte die Polin, die in den vergangenen Monaten schwankende Leistungen gezeigt und in Vorbereitung auf das Turnier mit Sandplatzkönig Rafael Nadal trainiert hatte.
Rom-Siegerin Elina Switolina hingegen musste am heißen Nachmittag länger schwitzen. Die Ukrainerin musste gegen die Ungarin Anna Bondar ins Match-Tiebreak, das sie 10:3 gewann. Elena Rybakina, die Nummer zwei der Welt, schaltete die Slowenin Veronika Erjavec souverän 6:2,6:2 aus.
„Es ist hart“
Im Männerfeld gab Stan Wawrinka eine kurze Abschiedstour beim Grand Slam in Paris. Der inzwischen 41-jährige Turniersieger von 2015 unterlag dem Niederländer Jesper De Jong nach gut drei Stunden Spielzeit in vier Sätzen. „Es ist hart“, erklärte Wawrinka mit tränenerstickter Stimme am Court. „Ich möchte hier nicht Adieu sagen.“
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