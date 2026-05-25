Swiatek stürmt in die zweite French-Open-Runde

Die vierfache French-Open-Siegerin Iga Swiatek ist souverän in die zweite Runde von Roland Garros eingezogen. Beim 6:1,6:2 am Pfingstmontag war die 17-jährige Australierin Emerson Jones keine Hürde. „Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Es war von Anfang bis Ende ein solides Match“, sagte die Polin, die in den vergangenen Monaten schwankende Leistungen gezeigt und in Vorbereitung auf das Turnier mit Sandplatzkönig Rafael Nadal trainiert hatte.