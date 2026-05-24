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Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew

Außenpolitik
24.05.2026 00:59
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das russische Raketensystem „Oreschnik“(Bild: Russisches Verteidigungsministerium)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kurz nach der Warnung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einem schweren russischen Luftangriff ist Kiew von heftigen Explosionen erschüttert worden. Selenskyj hatte gesagt, Russlands Präsident Wladimir Putin bereite eine blutige Rache mit seiner „Wunderwaffe“ vor.

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Wie AFP-Journalisten berichteten, ereigneten sich die Detonationen in der Nacht auf Sonntag nach der Ausrufung eines Luftalarms durch die Behörden. Die ukrainische Hauptstadt sei „das Ziel eines massiven Angriffs mit ballistischen Raketen“, erklärte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko. „Weitere Angriffe sind möglich. Bleiben Sie in den Schutzräumen“, rief er die Bevölkerung im Onlinedienst Telegram auf.

Nach vorläufigen Angaben seien von dem Beschuss mindestens vier Orte betroffen, schrieb Tkatschenko auf Telegram weiter. Er nannte die Bezirke Schewtschenkiwsky, Dniprowsky und Podilsky. Es gebe erste Berichte über Brände und Schäden an Wohngebäuden.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte, Rettungskräfte seien nach Podilsky im Nordwesten der Stadt gerufen worden, weil dort Trümmerteile in einem Gebiet außerhalb von Wohnvierteln hinabgestürzt seien. In dem nahegelegenen Stadtbezirk Schewtschenkiwsky sei in der Nähe eines Wohngebäudes ein Feuer ausgebrochen.

AFP-Reporter sahen, wie die Angriffe ein Wohnhaus in der Nähe des Regierungsviertels erschütterten. Dutzende Menschen suchten in einer Metro-Station im Zentrum von Kiew Schutz.

Staatschef Selenskyj hatte am Samstagabend erklärt, den ukrainischen Geheimdiensten lägen Daten unter anderem von Partnern in Europa und den USA vor, wonach Russland einen Angriff mit seiner neuartigen Oreschnik-Rakete vorbereite. Auch die US-Botschaft in Kiew warnte, ihr vorliegenden Informationen zufolge könne „jederzeit innerhalb der kommenden 24 Stunden“ ein „möglicherweise bedeutsamer Luftangriff erfolgen“.

Die russische Oreschnik-Rakete ist eine atomwaffenfähige russische Mittelstreckenrakete, die nach Kreml-Angaben eine Geschwindigkeit von mehr als 12.000 Kilometern pro Stunde und Ziele in 3000 bis 5500 Kilometer Entfernung erreichen kann. Laut Russlands Präsident Wladimir Putin ist es selbst für moderne Luftabwehrsysteme „unmöglich“, die Rakete abzufangen.

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