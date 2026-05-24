Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew

Wie AFP-Journalisten berichteten, ereigneten sich die Detonationen in der Nacht auf Sonntag nach der Ausrufung eines Luftalarms durch die Behörden. Die ukrainische Hauptstadt sei „das Ziel eines massiven Angriffs mit ballistischen Raketen“, erklärte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Tymur Tkatschenko. „Weitere Angriffe sind möglich. Bleiben Sie in den Schutzräumen“, rief er die Bevölkerung im Onlinedienst Telegram auf.