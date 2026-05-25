Nach 67 Jahren! Klub winkt erstmals die Landesliga

Noch nie in der 67-jährigen Vereinsgeschichte spielte Launsdorf in der Kärntner Liga! Am Sonntag sah es 95 Minuten nach einem großen Schritt in diese Richtung aus. In der Unterliga Ost führte der Leader daheim gegen den Zweiten St. Michael/Lav. dank eines Elfers von Fabian Gangl (24.) bis zur letzten Aktion mit 1:0.