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Zwei Runden vor Ende

Nach 67 Jahren! Klub winkt erstmals die Landesliga

Fußball Unterhaus
25.05.2026 21:59
St. Michaels De Monte (li.) legte Launsdorfs Mrsic – Elfmeter!
St. Michaels De Monte (li.) legte Launsdorfs Mrsic – Elfmeter!(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – remisierte Unterliga-Ost-Leader Launsdorf daheim gegen den Zweiten St. Michael/Lav. mit 1:1. Während der Gastgeber erstmals in die Kärntner Liga aufsteigen könnte, wäre es für die Lavanttaler ein Comeback nach zehn Jahren.

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Noch nie in der 67-jährigen Vereinsgeschichte spielte Launsdorf in der Kärntner Liga! Am Sonntag sah es 95 Minuten nach einem großen Schritt in diese Richtung aus. In der Unterliga Ost führte der Leader daheim gegen den Zweiten St. Michael/Lav. dank eines Elfers von Fabian Gangl (24.) bis zur letzten Aktion mit 1:0.

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