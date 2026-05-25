Iran gibt Details zu Khameneis Zustand bekannt

Aussagen aus den USA und politische Einordnung

Im März hatte der damalige US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärt, Mojtaba Khamenei sei „vermutlich am Leben, verwundet und entstellt“. Nach iranischen Angaben war sein Vater, Ali Khamenei, am 28. Februar – dem ersten Tag der Angriffe der USA und Israels auf den Iran – getötet worden.