„Mrs.“: Ex-„Tatort“-Star hat heimlich geheiratet

Karriere zwischen „Tatort“ und Hollywood-Erfolg

Kekilli zählt seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Ihren Durchbruch feierte sie 2004 mit dem Film „Gegen die Wand“ von Regisseur Fatih Akin. Für ihre Leistungen wurde sie mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet, unter anderem auch für den Film „Die Fremde“.