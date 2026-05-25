„Mrs.“: Ex-„Tatort“-Star hat heimlich geheiratet

Mit nur einem Wort hat Schauspielerin Sibel Kekilli ihre Fans überrascht: „Mrs.“. Dazu veröffentlichte die frühere „Tatort“-Darstellerin auf Instagram ein Bild im Brautkleid – und machte damit ihre Hochzeit öffentlich. Und das, obwohl die 45-Jährige ihr Privatleben normalerweise strikt aus der Öffentlichkeit heraus hält.
Auf dem Foto ist Kekilli von hinten in einem weißen Kleid mit kurzem Schleier zu sehen. Die Aufnahme entstand offenbar in einem Kinosaal. Weitere Eindrücke von der Feier teilte Starfrisör Jörg Oppermann in seiner Instagram-Story. Er schrieb dort: „Freue mich so sehr für euch“.
Schlichtes Brautkleid und prominente Glückwünsche
Auf einem weiteren Bild ist zu sehen, wie Kekilli gemeinsam mit ihrem offenbar frisch angetrauten Ehemann die Hochzeitstorte anschneidet. Ihren Partner hält die Schauspielerin jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, wie der deutsche „Focus“ berichtet.
Das Brautkleid der Schauspielerin zeigte sich schlicht und elegant: langärmelig und mit tiefem Ausschnitt. Die Haare trug sie zu einem straffen Zopf gebunden. Ihr Mann erschien klassisch in dunklem Anzug mit weißem Hemd und Krawatte.
Unter dem Posting sammelten sich rasch zahlreiche Glückwünsche prominenter Wegbegleiter. Schauspielkollegin Bettina Zimmermann schrieb: „Ich freue mich so für dich, für euch! Herzlichen Glückwunsch!“ Auch Sängerin Cassandra Steen sowie Moderatorin Susan Atwell gratulierten öffentlich.
Karriere zwischen „Tatort“ und Hollywood-Erfolg
Kekilli zählt seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Ihren Durchbruch feierte sie 2004 mit dem Film „Gegen die Wand“ von Regisseur Fatih Akin. Für ihre Leistungen wurde sie mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet, unter anderem auch für den Film „Die Fremde“.
International wurde sie vor allem durch ihre Rolle als Shae in der HBO-Erfolgsserie „Game of Thrones“ bekannt. Zwischen 2010 und 2017 spielte sie außerdem im Kieler „Tatort“ an der Seite von Axel Milberg.
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