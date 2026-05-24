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Todesfalle Auto

Schon wenige Minuten werden für Hunde zur Qual

Tierecke
24.05.2026 08:30
Ein Schattenparkplatz oder ein offenes Fenster reichen bei weitem nicht aus. Autos verwandeln ...
Ein Schattenparkplatz oder ein offenes Fenster reichen bei weitem nicht aus. Autos verwandeln sich trotzdem binnen kürzester Zeit in eine „Sauna“.(Bild: prystai - stock.adobe.com)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Ein kurzer Einkauf, ein schneller Termin, „das Fenster ist eh offen“ – doch genau diese Denkfehler enden für Hunde jedes Jahr dramatisch. Wenn die Temperaturen steigen, wird das Auto binnen Minuten zur lebensgefährlichen Hitzefalle. Die „Krone“-Tierecke erklärt, warum schon vermeintlich harmlose Situationen tödlich enden können – und wie man richtig handelt.

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„Ich bin gleich wieder da!“ Mit diesen Worten ließ eine Hundebesitzerin ihren Labrador „Balu“ vor einem Supermarkt im Auto zurück. Draußen hatte es angenehme 25 Grad, das Fenster war einen Spalt geöffnet. Als Passanten zwanzig Minuten später hektisch um das Fahrzeug standen, rang der Hund bereits nach Luft, sabberte stark und konnte kaum noch stehen.

Nur weil die Feuerwehr rasch eingriff, überlebte „Balu“. Ein Szenario, das sich im Sommer immer wieder abspielt, denn viele unterschätzen, wie schnell sich ein Fahrzeug aufheizt. Bereits nach zehn Minuten können im Innenraum Temperaturen von über 40 Grad entstehen – selbst bei mildem Wetter oder bewölktem Himmel.

Rasch und überlegt handeln!

  • Ist der Fahrzeuglenker nicht auffindbar und liegt noch kein akuter Notfall vor, andere Passanten um Hilfe bitten, nach dem Autobesitzer zu suchen (z.B. in den umliegenden Geschäften ausrufen lassen)
  • Ratsam ist zudem, ein Beweisfoto oder -video mit dem Handy von der Situation zu machen und Zeugen hinzuzuziehen
  • Gefahr im Verzug: Polizei, Feuerwehr, ARBÖ oder ÖAMTC informieren
  • Scheibe einschlagen: Juristisch gesehen bedeutet das eine Sachbeschädigung und sollte aus Sicherheitsgründen auch nur von Experten vollzogen werden. Sie sollten sich bei den alarmierten Einsatzkräften telefonisch absichern

Mops und Co. haben es noch schwerer
Hunde geraten dabei besonders rasch in Lebensgefahr, weil sie kaum schwitzen können. Sie regulieren ihre Körpertemperatur fast ausschließlich durchs Hecheln. Wird die Luft im Auto jedoch immer heißer, kollabiert dieses Kühlsystem. Besonders gefährdet sind ältere Tiere, kurznasige Rassen wie Möpse oder Bulldoggen, übergewichtige Hunde und Welpen.

„Es gibt keine Ausrede dafür, einen Hund bei Hitze im Auto zurückzulassen – nicht einmal für wenige Minuten“, warnt Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner. „Jedes Jahr erleben Tierschützer und Einsatzkräfte tragische Fälle, die völlig vermeidbar wären. Wer sein Tier liebt, nimmt es entweder mit oder lässt es an heißen Tagen zu Hause.“

Zitat Icon

Wer sein Tier liebt, nimmt es entweder mit oder lässt es an heißen Tagen zu Hause.

Maggie Entenfellner, Leiterin der Tierecke

Bild: Reinhard Holl

Jede Minute zählt
Erste Warnzeichen eines Hitzschlags sind starkes Hecheln, Unruhe, glasige Augen oder Erbrechen. Später folgen Kreislaufprobleme, Krämpfe und Bewusstlosigkeit. Dann zählt jede Minute. Wer einen Hund in einem heißen Auto entdeckt, sollte nicht wegsehen. Zunächst sollte versucht werden, den Besitzer ausfindig zu machen – etwa durch einen Aufruf im Geschäft.

Reagiert niemand und zeigt das Tier bereits deutliche Stresssymptome, müssen Polizei oder Feuerwehr verständigt werden. Ist der Hund erst einmal aus dem Fahrzeug befreit, benötigt er rasch Hilfe: Das Tier sofort in den Schatten bringen, vorsichtig mit Wasser oder nassen Tüchern kühlen und kleine Mengen Wasser zum Trinken anbieten.

Hunde „ohne Nase“ wie der Mops können sich beim Atmen schwer tun. Kommt der Faktor Hitze dazu, ...
Hunde „ohne Nase“ wie der Mops können sich beim Atmen schwer tun. Kommt der Faktor Hitze dazu, kann das schwere Folgen für das Tier haben.(Bild: www.tanja-esser-auftragsatelier.de)

Keine Eiswürfel nehmen
Besonders wichtig: den Hund nicht abrupt „runterkühlen“, da dies den Kreislauf zusätzlich belasten kann. Auch wenn sich das Tier scheinbar erholt, sollte es unbedingt tierärztlich untersucht werden, denn ein Hitzschlag kann lebensgefährliche Folgen für Organe und Kreislauf haben.

Die wichtigste Regel bleibt jedoch simpel: Hunde haben bei Sommerhitze im Auto nichts verloren – auch nicht „nur kurz“. Während wir Menschen noch schnell Besorgungen erledigen, kämpfen Tiere oft bereits um ihr Leben.

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