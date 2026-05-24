Schon wenige Minuten werden für Hunde zur Qual

„Ich bin gleich wieder da!“ Mit diesen Worten ließ eine Hundebesitzerin ihren Labrador „Balu“ vor einem Supermarkt im Auto zurück. Draußen hatte es angenehme 25 Grad, das Fenster war einen Spalt geöffnet. Als Passanten zwanzig Minuten später hektisch um das Fahrzeug standen, rang der Hund bereits nach Luft, sabberte stark und konnte kaum noch stehen.