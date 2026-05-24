Zu vielseitig? Lichter packt über Vorurteil aus

Marika Lichter zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Persönlichkeiten der heimischen Kultur‑ und Musikszene. Im flotten Wordrap mit krone.tv spricht sie offen über Vorurteile, ihre größte Schwäche und ihre Macken. Außerdem verrät sie, mit welchem legendären Politiker sie heute noch gern auf ein Getränk gehen würde.