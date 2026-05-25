Justizwache muss ab Juni Bodycams tragen

„Schutz für beide Seiten“

Die Geräte sollen vor allem deeskalierend wirken – sowohl zum Schutz der Bediensteten als auch der Insassinnen und Insassen. In den vergangenen Monaten hatten mehrere Vorfälle in österreichischen Justizanstalten gezeigt, wie angespannt die Lage inzwischen ist. Auch die Gewerkschaft hatte zuletzt Alarm geschlagen. Genau dort sollen die Bodycams ansetzen: Laut Ministerium sollen sie Konfliktsituationen entschärfen, Übergriffe dokumentieren und zugleich unbegründete Vorwürfe gegen Bedienstete verhindern. „Transparenz schafft Deeskalation auf beiden Seiten“, so Sporrer.