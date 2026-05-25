US-Team besiegt Ungarn klar mit 7:3

Die USA haben ihre Viertelfinal-Chance bei der Eishockey-WM gewahrt. Das US-Team besiegte Ungarn in der Gruppe A 7:3 und wäre am Dienstag mit einem Sieg in regulärer Spielzeit gegen Österreich weiter. Matthew Tkachuk glänzte mit zwei Toren und zwei Assists, Tommy Novak schrieb fünf Vorlagen an. In der Gruppe B ist Norwegen bereits der Einzug in die Runde der letzten acht gelungen. Nach einem 4:1 gegen Tschechien winkt den Skandinaviern sogar der zweite Platz in der Gruppe B.