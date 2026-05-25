Jugendbanden gingen mit Waffen aufeinander los

Jugendlicher bedrohte Gegner

Folglich habe der Jugendliche einen 16-Jährigen und einen 18-Jährigen (beides ebenfalls österreichische Staatsangehörige) durch Zielen bzw. Anvisieren mit der Schreckschusswaffe bedroht. Daraufhin ging der 16-Jährige auf den 17-Jährigen los. Jetzt wurde es noch turbulenter. Im Zuge des Handgemenges wickelte ein 18-jähriger Österreicher eine grobgliedrige Halskette um die Faust und schlug einem 17-Jährigen (ebenfalls Österreicher) ins Gesicht. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste in die Klinik eingeliefert werden.