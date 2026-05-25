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Knall! Milan ohne Trainer, Sportdirektor und CEO

Fußball International
25.05.2026 20:30
Massimiliano Allegri ist nicht mehr Trainer von AC Milan.
Massimiliano Allegri ist nicht mehr Trainer von AC Milan.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tabula Rasa bei der AC Milan: Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-Champions-League müssen Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare den Verein nach nur einer Saison verlassen. Auch der bisherige CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada müssen gehen.

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Milan brach in der Schlussphase der Saison ein und rutschte am Sonntag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari noch auf Rang fünf ab.

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Bereits am Montag vollzog der Klub-Eigentümer, die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners, den drastischen Schnitt.

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