Knall! Milan ohne Trainer, Sportdirektor und CEO

Tabula Rasa bei der AC Milan: Nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-Champions-League müssen Trainer Massimiliano Allegri und Sportdirektor Igli Tare den Verein nach nur einer Saison verlassen. Auch der bisherige CEO Giorgio Furlani und der Technische Direktor Geoffrey Moncada müssen gehen.
Milan brach in der Schlussphase der Saison ein und rutschte am Sonntag mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Cagliari noch auf Rang fünf ab.
Bereits am Montag vollzog der Klub-Eigentümer, die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners, den drastischen Schnitt.
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