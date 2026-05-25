Katzer: „Nervenaufreibend – viel Energie gekostet“

„Extrem durchwachsen und extrem schwierig. Es war wirklich nervenaufreibend und hat extrem viel Energie gekostet“, beschreibt Rapids Sportboss Markus Katzer die abgelaufene Saison nach dem 3:0-Erfolg im Play-off-Rückspiel gegen Ried. Und: Er kündigt einen Transfer an.
Rapid hat es auf den letzten Drücker doch noch in den Fußball-Europacup geschafft. Die Hütteldorfer gewannen am Montag das Play-off-Finalrückspiel gegen Ried daheim 3:0, machten damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wett und treten im Juli in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation an. Jakob Schöller (26., 66.) und Louis Schaub (92.) sorgten für den ersten Sieg der Grün-Weißen nach vier Niederlagen und den ersten Erfolg über Ried nach zuletzt drei Pleiten.
„Wir haben in der ersten Hälfte die Basis gelegt, das war eine wirklich gute Leistung. Wir hätten zur Pause 2:0 führen müssen. Ich freue mich für die Spieler, auch, dass sie jetzt ein paar Wochen frei haben. Die Saison war wie eine Achterbahn für sie. Schöller hat eine sehr gute Kopfballtechnik und ein sehr gutes Timing“, analysierte Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup bei Sky.
Auf die Frage, welche Note er Rapids Saison geben würde: „Sie war nicht viel mehr als akzeptabel. Es hat viele Ups und Downs gegeben. Wir hatten viel Druck, unter die Top sechs zu kommen, und dann viel Druck, in den Europacup zu kommen. Vor wenigen Wochen hatten wir noch die Chance, Tabellenführer zu werden, in der letzten Runde hatten wir die Chance, Dritter zu werden. Wir haben unsere Chancen nicht genützt, aber wenn wir uns steigern, werden wir diese Chancen hoffentlich nächstes Jahr wieder haben und es dann besser machen.“
„Wir haben in dieser Saison nichts ausgelassen“
Wie Rapids Sportboss Markus Katzer die Saison resümiert? „Extrem durchwachsen und extrem schwierig. Es war wirklich nervenaufreibend und hat extrem viel Energie gekostet. Es war ein Auf und Ab. Vor erstem Spiel weg, mit dem Einbruch, mit dem Trainerwechsel. Wir haben in dieser Saison nichts ausgelassen“, so Katzer. „Wichtig ist, dass wir jetzt das Minimalziel erreicht haben. Das wir das Spiel heute gewonnen haben. Klar ist auch, dass wir die letzten Wochen und Monate schon reflektieren. Sehr ehrlich, sachlich und fachlich reflektieren. Das ist ganz wichtig. Und aus dieser Erfahrung raus lernen. Und eine gute Mannschaft hinstellen, die nächste Saison erfolgreicher sein kann.“
„Transfer in den nächsten Tagen publik“
Katzer kündigte bereits Veränderungen für den Sommer an. „Wir haben schon einen Transfer abgeschlossen, der wird in den nächsten Tagen publik gemacht. Der uns sehr gut tun wird.“ Einen großen Umbruch werde es aber nicht geben. Stattdessen sollen mehrere Talente aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen werden.
Wurmbrand? „Haben aktuell kein Angebot“
Einer, der in dieser Saison überzeugte und sich in die Auslage spielte, war Nikolaus Wurmbrand. Ob der Shooting-Star zu halten ist? Katzer: „Aktuell ist es so, dass wir kein Angebot haben. Und auch nicht darüber nachdenken müssen. Er ist wichtig für die Mannschaft. Auch für das Mannschaftsgefüge, auch wenn er noch etwas introvertiert ist. Wir sind froh, dass wir ihn haben.“
Und Wurmbrand selbst erklärte: „Mein voller Fokus war jetzt bei Rapid. Wir hatten jetzt zwei wichtige Spiele. Ich kann noch gar nichts sagen. Ich bin seit zehn Jahren hier. Ich bin durch und durch Rapidler. Man weiß nie, was im Fußball passiert und was die Zukunft bringt.“
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