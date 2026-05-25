Katzer: „Nervenaufreibend – viel Energie gekostet“

„Wir haben in dieser Saison nichts ausgelassen“

Wie Rapids Sportboss Markus Katzer die Saison resümiert? „Extrem durchwachsen und extrem schwierig. Es war wirklich nervenaufreibend und hat extrem viel Energie gekostet. Es war ein Auf und Ab. Vor erstem Spiel weg, mit dem Einbruch, mit dem Trainerwechsel. Wir haben in dieser Saison nichts ausgelassen“, so Katzer. „Wichtig ist, dass wir jetzt das Minimalziel erreicht haben. Das wir das Spiel heute gewonnen haben. Klar ist auch, dass wir die letzten Wochen und Monate schon reflektieren. Sehr ehrlich, sachlich und fachlich reflektieren. Das ist ganz wichtig. Und aus dieser Erfahrung raus lernen. Und eine gute Mannschaft hinstellen, die nächste Saison erfolgreicher sein kann.“