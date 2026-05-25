Darum war der Trevi-Brunnen zu Pfingsten trocken

Polizeisperren sorgten zusätzlich für Verwirrung

Für zusätzliche Irritationen hatte am Pfingstmontag gesorgt, dass der Bereich rund um den Brunnen zwischenzeitlich polizeilich abgesperrt worden war. Vor Ort gab es dazu zunächst keine Erklärung. Ob die Sperren im Zusammenhang mit den Reinigungsarbeiten standen, blieb jedoch offen.