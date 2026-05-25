Jetzt spotten sogar Russen über Putins Wunderwaffe

Moskau spricht weiter von „Wunderwaffe“

Moskau präsentiert die Oreschnik dennoch weiterhin als besonders moderne und kaum abfangbare Rakete. Belege dafür, dass sie tatsächlich von keiner Flugabwehr gestoppt werden kann, gibt es bisher allerdings nicht. Aufgrund ihrer mutmaßlichen Geschwindigkeit von bis zu 12.000 Kilometern pro Stunde gilt ein Abschuss dennoch als schwierig.