Zweiter Sieg: Titel-Matchball für Oberwart Gunners

Die Burgenländer setzten sich im umkämpften zweiten Spiel der „best of five“-Finalserie am Pfingstmontag 79:76 (44:36) gegen die Kapfenberg Bulls durch. Vor 1.400 Zuschauern in Oberwart war Glenn Taylor Jr. mit 21 Punkten der Topscorer einer Partie, die hin und her wogte. Die Gäste gaben im Finish einen 76:71-Vorsprung aus der Hand.