Zweiter Sieg: Titel-Matchball für Oberwart Gunners

Den Oberwart Gunners fehlt in der Basketball-Superliga der Männer nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung.
Die Burgenländer setzten sich im umkämpften zweiten Spiel der „best of five“-Finalserie am Pfingstmontag 79:76 (44:36) gegen die Kapfenberg Bulls durch. Vor 1.400 Zuschauern in Oberwart war Glenn Taylor Jr. mit 21 Punkten der Topscorer einer Partie, die hin und her wogte. Die Gäste gaben im Finish einen 76:71-Vorsprung aus der Hand.
Das dritte Match findet am Samstag (18.00 Uhr) in Kapfenberg statt. Für Oberwart geht es um den dritten Titel in Serie. Kapfenberg hatte vor der Finalserie makellose Play-offs gespielt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.