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Zweiter Sieg: Titel-Matchball für Oberwart Gunners

Sport-Mix
25.05.2026 21:14
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Den Oberwart Gunners fehlt in der Basketball-Superliga der Männer nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung. 

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Die Burgenländer setzten sich im umkämpften zweiten Spiel der „best of five“-Finalserie am Pfingstmontag 79:76 (44:36) gegen die Kapfenberg Bulls durch. Vor 1.400 Zuschauern in Oberwart war Glenn Taylor Jr. mit 21 Punkten der Topscorer einer Partie, die hin und her wogte. Die Gäste gaben im Finish einen 76:71-Vorsprung aus der Hand.

Das dritte Match findet am Samstag (18.00 Uhr) in Kapfenberg statt. Für Oberwart geht es um den dritten Titel in Serie. Kapfenberg hatte vor der Finalserie makellose Play-offs gespielt.

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