Brandserie jährt sich: Suche nach dem Feuerteufel

Es waren unheimliche Szenen, die sich im vergangenen Jahr im kleinen Rennweger Ortsteil Oberdorf in Kärnten abspielten. Genau vor einem Jahr hat dort eine schreckliche Brandserie seinen Anfang genommen. Und auch noch ein Jahr nach dem Beginn der Anschlagsserie rätselt die Ortschaft und die Polizei, wer der Feuerteufel sein könnte ...