Brandserie jährt sich: Suche nach dem Feuerteufel

Es waren unheimliche Szenen, die sich im vergangenen Jahr im kleinen Rennweger Ortsteil Oberdorf in Kärnten abspielten. Genau vor einem Jahr hat dort eine schreckliche Brandserie seinen Anfang genommen. Und auch noch ein Jahr nach dem Beginn der Anschlagsserie rätselt die Ortschaft und die Polizei, wer der Feuerteufel sein könnte ...
Vor genau einem Jahr – am 25. Mai 2025 – nahm alles seinen Anfang. In dieser Nacht fielen ein Bauernhaus und ein Stall einem Flammeninferno zum Opfer. Tiere verendeten. Der Schock saß tief. Doch die Hilfsbereitschaft für die betroffene Familie war enorm. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Wirtschaftsgebäude wieder aufgebaut, sodass die Tiere in den Wintermonaten wieder ein Dach über dem Kopf hatten.
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