Motorradfahrer (60) krachte in Friedhofsmauer

Bei einem Überholvorgang am Montag in Schöder (Bezirk Murau) krachte ein Motorrad gegen eine Friedhofsmauer. Zwei Personen wurden verletzt.
Bei einem Überholvorgang am Montag auf der L 704 in Schöder kollidierten ein Motorrad unnd ein Pkw. Durch den Aufprall schlitterte das Motorrad über den Parkplatz des dortigen Friedhofs, durchbrach den Eingangsbereich und kam laut Polizei an einer Grabeinfassung zum Stillstand.
Der Biker (60) aus Oberösterreich und seine Sozia wurden gegen die Friedhofsmauer geschleudert. Er musste vom Rettungshubschrauber C 17 zum LKH Klagenfurt geflogen werden, die Frau wurde ins LKH Tamsweg eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unversehrt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Schöder stand mit 24 Kameraden im Einsatz.
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