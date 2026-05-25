Motorradfahrer (60) krachte in Friedhofsmauer

Der Biker (60) aus Oberösterreich und seine Sozia wurden gegen die Friedhofsmauer geschleudert. Er musste vom Rettungshubschrauber C 17 zum LKH Klagenfurt geflogen werden, die Frau wurde ins LKH Tamsweg eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unversehrt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Schöder stand mit 24 Kameraden im Einsatz.