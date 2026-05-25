Feuer, dann Leichenfund in einst beliebtem Gasthof

Bei einem durch eine glühende Zigarette auf einem Schlafplatz ausgelösten Großbrand, wenige Monate vor dem bereits bewilligten Baubeginn für die geplante Herberge mit insgesamt 31 Zimmern und einem Café, im Jänner 2024 im Dachgeschoß wurden vier der insgesamt sechs dort befindlichen Personen (damals im Alter von 21 bis 60 Jahren) leicht verletzt. Das Gebäude selbst wurde schwer beschädigt.