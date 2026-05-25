Ruud überstand Hitzschlag und biss sich durch

11 Games am Stück verloren

Eingangs des vierten Satzes nahm er ein Medical Timeout, in den Pausen legte er sich immer wieder Eisbeutel auf den Kopf, übergoss diesen mit Wasser. Das Ziel war klar: Auf Zeit spielen, hoffen, dass es wieder besser würde. Den vierten Satz schenkte er mit 0:6 her, insgesamt verlor Ruud in dieser Phase elf Games am Stück! Doch plötzlich litt auch Safiullin an Krämpfen, musste ebenfalls vom Physio behandelt werden.