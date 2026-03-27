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Social-Media-Verbot: So ließe es sich umsetzen

Digital
27.03.2026 16:30
Die technische Umsetzung der Altersüberprüfung gleicht einem Balanceakt.
Die technische Umsetzung der Altersüberprüfung gleicht einem Balanceakt.(Bild: lev dolgachov – stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Jetzt ist es amtlich: Nach zähem Ringen hat sich die Bundesregierung am Freitag auf die Einführung eines Social-Media-Verbots bis 14 Jahre geeinigt. Wie dieses technisch umgesetzt werden soll, bleibt vorerst allerdings fraglich. Krone+ über mögliche Lösungsansätze.

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Die technische Umsetzung der Altersverifikation in sozialen Medien hat sich zu einem komplexen Zusammenspiel aus staatlicher Regulierung und privatwirtschaftlicher Innovation entwickelt. Während früher häufig einfache Eingaben des Geburtsdatums bzw. Bestätigungen eines bestimmten Alters ausreichten, werden heute zunehmend technisch aufwendigere Methoden eingesetzt, um den Jugendschutz im Netz zu verbessern.

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