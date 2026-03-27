Social-Media-Verbot: So ließe es sich umsetzen

Die technische Umsetzung der Altersverifikation in sozialen Medien hat sich zu einem komplexen Zusammenspiel aus staatlicher Regulierung und privatwirtschaftlicher Innovation entwickelt. Während früher häufig einfache Eingaben des Geburtsdatums bzw. Bestätigungen eines bestimmten Alters ausreichten, werden heute zunehmend technisch aufwendigere Methoden eingesetzt, um den Jugendschutz im Netz zu verbessern.