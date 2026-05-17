Warum Ältere jetzt von den Jüngeren lernen

Vieles ist eine Frage des Blickwinkels, das gilt auch in der Berufswelt. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Mentoring-Konzepte bringen das in eine Form: Der Erfahrene gibt dem Jüngeren sein Wissen weiter, ein Austausch zwischen den Generationen. Aber warum muss das immer nur in die eine Richtung funktionieren?