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„Reverse Mentoring“

Warum Ältere jetzt von den Jüngeren lernen

Wirtschaft
17.05.2026 16:09
Wienerin Ines Hanusch berät von München aus Firmen und Politik.
Wienerin Ines Hanusch berät von München aus Firmen und Politik.(Bild: yanick schön)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Beim „Reverse Mentoring“ stehen alte Konzepte kopf. Die erfahrene Person lernt von der jüngeren. Das eröffnet in Unternehmen neue Perspektiven und bricht gewohnte Muster auf. Dabei geht es nicht nur um Digitalisierung und den Umgang mit dem Smartphone, sondern um das große Ganze.

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Vieles ist eine Frage des Blickwinkels, das gilt auch in der Berufswelt. Beim Reden kommen die Leute zusammen. Mentoring-Konzepte bringen das in eine Form: Der Erfahrene gibt dem Jüngeren sein Wissen weiter, ein Austausch zwischen den Generationen. Aber warum muss das immer nur in die eine Richtung funktionieren?

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