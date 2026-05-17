Alles digital: Wozu brauchen wir noch Handschrift?

Wenn Volksschullehrerin Petra Primus auf ihre eigene Schulzeit zurückblickt, hat sich im Vergleich zu ihrem Unterricht an der Praxisvolksschule der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) in Innsbruck einiges gewandelt. Ungebrochen ist jedoch die Freude der Schüler am Schreibenlernen. „Der Stellenwert der Handschrift hat sich aus Kindersicht wenig verändert“, sagt Primus.