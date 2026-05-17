Rom-Finale: Jannik Sinner gegen Casper Ruud 17 Uhr

Seit Anfang Oktober hat Sinner auf dieser Turnierebene nicht mehr verloren, fünf Titel aneinandergereiht. Auch das ist Rekord, Nummer sechs wäre es umso mehr. Der 24-Jährige wäre dann der erst insgesamt zweite Spieler nach dem Serben Novak Djokovic mit Siegen bei allen Masters-1000-Events. Gegen Ruud ist Sinner jedenfalls Favorit, alle bisher vier Duelle mit dem 27-Jährigen hat er gewonnen.