ESC-Ehre: Guat is’ gangen, nix is g’schehn

Pseudo-Internationalität

Das internationale Echo fällt ganz überwiegend positiv aus. Man lobt eine gute Show, gute Organisation, gute Stimmung. Was hierzulande allerdings wenig positiv ausfiel – und diese „Pseudo-Internationalität“ hätte man sich wirklich sparen können: In der Moderation hörte man kein deutsches Wort. Auf der Bühne immerhin doch. „Eins, zwei, drei“ lautet der Refrain des englischen Beitrages. Der kam – es wird wohl nicht am Deutsch gelegen sein – freilich gar nicht gut an. England wurde Letzter. Und ersparte Österreich knapp diesen unehrenhaften Platz …