Felix Gall auf 9. Etappe des Giro d‘Italia Zweiter

Visma-Star Vingegaard verriet im Eurosport-Interview, dass sein Team zunächst gar nicht auf den Etappensieg losgehen wollte. Das hätte sich dann aber ergeben. „Ein Sieg ist immer nett, meine Kollegen haben einen Super-Job gemacht. Felix hat sehr stark attackiert, aber es war der richtige Moment für den Angriff.“ Er sei derzeit in der Situation, in der er auch sein wollte. „Soweit sieht alles gut für uns aus.“ Gut gestimmt war der Skandinavier auch, da sein italienischer Teamkollege Davide Piganzoli 22 Sekunden hinter Gall auf Tagesrang drei fuhr.