Doublesieger war vor zwölf Jahren noch in 3. Liga!

Geschafft! LASK ist am Ziel seiner Träume, an die nach neun Runden wohl selbst die größten Optimisten nicht mehr gelaubt hatten. Im Oktober war man mit elf Punkten Rückstand Vorletzter gewesen – nun haben die Linzer nach dem ÖFB-Pokal auch den Meistertitel. Nachdem sie 2014 noch in der 3. Liga waren.
Völllig neue Sphären taten sich für den LASK auf. Eine Fußball‑Welt, neue Gefühle – wie jetzt, als die Linzer Schwarz‑Weißen als frischgebackene Champion der Saison 2025/26 auf der Linzer Gugl von Bundesliga‑Vorstand Christian Ebenbauer den Meisterteller überreicht bekamen.
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