Doublesieger war vor zwölf Jahren noch in 3. Liga!

Geschafft! LASK ist am Ziel seiner Träume, an die nach neun Runden wohl selbst die größten Optimisten nicht mehr gelaubt hatten. Im Oktober war man mit elf Punkten Rückstand Vorletzter gewesen – nun haben die Linzer nach dem ÖFB-Pokal auch den Meistertitel. Nachdem sie 2014 noch in der 3. Liga waren.