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Das LASK-Wunder

Doublesieger war vor zwölf Jahren noch in 3. Liga!

Bundesliga
17.05.2026 16:20
Nach dem Cup-Titel folgte auch der Meistertitel.
Nach dem Cup-Titel folgte auch der Meistertitel.(Bild: Adolf Horst Plankenauer)
Porträt von Georg Leblhuber
Von Georg Leblhuber

Geschafft!  LASK ist am Ziel seiner Träume, an die nach neun Runden wohl selbst die größten Optimisten nicht mehr gelaubt hatten. Im Oktober war man mit elf Punkten Rückstand Vorletzter gewesen – nun haben die Linzer nach dem ÖFB-Pokal auch den Meistertitel. Nachdem sie 2014 noch in der 3. Liga waren.

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Völllig neue Sphären taten sich für den LASK auf. Eine Fußball‑Welt, neue Gefühle – wie jetzt, als die Linzer Schwarz‑Weißen als frischgebackene Champion der Saison 2025/26 auf der Linzer Gugl von Bundesliga‑Vorstand Christian Ebenbauer den Meisterteller überreicht bekamen.

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