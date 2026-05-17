ESC: Höllenschlund der Moderationen tat sich auf

Es ist einer dieser Momente, in denen man traurig ist, dass es noch keine Zeitmaschinen gibt. Wie fein wäre es, wenn man mit einer solchen ins Jahr 1883 springen könnte, um Paul Julius Gottlieb Nipkow daran zu hindern, sein elektrisches Teleskop zu erfinden. Ohne Nipkow kein mechanisches Fernsehen, ohne mechanisches Fernsehen keine Übertragungen, ohne Übertragungen kein Song Contest mit Michael Ostrowski. Man kann sagen: Es wäre eine schöne Welt.