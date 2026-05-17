Mit E-Lkw über Brenner: Tiroler Firma wagte Test

Auch bei Schwerfahrzeugen ist das Elektro-Zeitalter hereingebrochen. Doch taugen die Lkw für die Praxis, vor allem im Gebirgsland Tirol? Stoßen gerade Kühl-Lkw aufgrund des zusätzlichen Strombedarfs an ihre Grenzen? Die Tiroler Transportfirma Unterer fuhr mit zwei vollelektrischen MAN-Lkw im realen Einsatz über den Brennerpass und wieder retour.