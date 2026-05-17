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Mit Nachterlaubnis

Mit E-Lkw über Brenner: Tiroler Firma wagte Test

Tirol
17.05.2026 15:00
Einer der beiden Kühltransporter an der Brennergrenze
Einer der beiden Kühltransporter an der Brennergrenze(Bild: MAN/Lukas Putz)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Auch bei Schwerfahrzeugen ist das Elektro-Zeitalter hereingebrochen. Doch taugen die Lkw für die Praxis, vor allem im Gebirgsland Tirol? Stoßen gerade Kühl-Lkw aufgrund des zusätzlichen Strombedarfs an ihre Grenzen? Die Tiroler Transportfirma Unterer fuhr mit zwei vollelektrischen MAN-Lkw im realen Einsatz über den Brennerpass und wieder retour.

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Die Firma Unterer aus Kundl (430 Mitarbeiter, rund 500 Sattelauflieger) ist Neuerungen gegenüber stets aufgeschlossen und unter anderem auf Kühltransporte spezialisiert. „Für uns war entscheidend, einen echten Logistikprozess abzubilden – nicht nur eine Testfahrt ohne operative Realität“, betont Chefin Theresa Unterer.

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