Mit E-Lkw über Brenner: Tiroler Firma wagte Test

Auch bei Schwerfahrzeugen ist das Elektro-Zeitalter hereingebrochen. Doch taugen die Lkw für die Praxis, vor allem im Gebirgsland Tirol? Stoßen gerade Kühl-Lkw aufgrund des zusätzlichen Strombedarfs an ihre Grenzen? Die Tiroler Transportfirma Unterer fuhr mit zwei vollelektrischen MAN-Lkw im realen Einsatz über den Brennerpass und wieder retour.
Die Firma Unterer aus Kundl (430 Mitarbeiter, rund 500 Sattelauflieger) ist Neuerungen gegenüber stets aufgeschlossen und unter anderem auf Kühltransporte spezialisiert. „Für uns war entscheidend, einen echten Logistikprozess abzubilden – nicht nur eine Testfahrt ohne operative Realität“, betont Chefin Theresa Unterer.
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