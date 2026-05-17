Sensation! Dorfklub steigt in die Bundesliga auf

Der SV Elversberg ist erstmals in die deutsche Fußball-Bundesliga aufgestiegen und beendet damit eine 33 Jahre lange Flaute des Saarlandes im Oberhaus. Der „Dorfklub“ gewann am Sonntag in der letzten Runde der 2. Liga mit ÖFB-Goalie Kristof 3:0 gegen Preußen Münster und schaffte ein Jahr nach dem Relegations-K.o. gegen Heidenheim den Sprung in die höchste Liga. Meister Schalke stand schon zuvor als Aufsteiger fest. Paderborn trifft in der Relegation auf Wolfsburg.