Sensation! Dorfklub steigt in die Bundesliga auf

ÖFB-Keeper Nicolas Kristof und die SV Elversberg schreiben Fußballgeschichte! Der 7800 Einwohner zählende Dorfklub hat am letzten Spieltag der deutschen Zweitliga-Saison den bereits abgestiegenen SC Preußen Münster mit 3:0 geschlagen und damit den Aufstieg in die Bundesliga fixiert.
Der SV Elversberg ist erstmals in die deutsche Fußball-Bundesliga aufgestiegen und beendet damit eine 33 Jahre lange Flaute des Saarlandes im Oberhaus. Der „Dorfklub“ gewann am Sonntag in der letzten Runde der 2. Liga mit ÖFB-Goalie Kristof 3:0 gegen Preußen Münster und schaffte ein Jahr nach dem Relegations-K.o. gegen Heidenheim den Sprung in die höchste Liga. Meister Schalke stand schon zuvor als Aufsteiger fest. Paderborn trifft in der Relegation auf Wolfsburg.
Elversberg ist damit nur vier Jahre nach dem letzten Spiel in der Regionalliga der 59. Verein der deutschen Bundesliga-Geschichte.
Elversberg spielte mit Kristof im Tor. Der gebürtige Deutsche mit österreichischem Pass war zuletzt auch im ÖFB-Kader von Teamchef Ralf Rangnick auf Abruf dabei.
Neben Preußen Münster muss auch Fortuna Düsseldorf den Gang in die 3. Liga antreten.
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