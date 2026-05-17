Ein Schatzi, mögliche Adoptionen und Party pur

Adeniran war genauso wie ein gewisser Sasa Kalajdzic eine prägende Figur in der Erfolgssaison des LASK. Was er denn nach acht, neun Runden gemeint hätte, wenn ihm jemand gesagt hätte, dass der LASK Meister würde? „Dass es optimistisch ist“, gab er sich ähnlich cool wie üblicherweise im Strafraum. Beim letzten Spiel am Sonntag bei der Wiener Austria war er schnell guter Dinge. „Schon nach dem 2:0 hatten wir alle das Gefühl, da brennt nichts mehr an“, so Kalajdzic: „Beim Elfer war es keine Schwalbe von mir. Es war ungeschickt vom Tormann, aber gut ausgenützt. Kühbauer verlangt immer viel von dir, gibt dir aber auch Raum zur Entfaltung. Es war der richtige Schritt für mich, zum LASK zu kommen. Wie es bei mir weitergeht, wird man sehen.“