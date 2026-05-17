Mette-Marit zeigt sich erneut mit Sauerstoffgerät

Nicht erster Auftritt mit Sauerstoffgerät

Die Feierlichkeiten am Nationalfeiertag sind übrigens nicht der erste offizielle Termin, bei dem Mette-Marit die Nasenbrille trägt. Zum ersten Mal mit dem Sauerstoffgerät war sie im April beim Empfang für die norwegischen Athleten und Athletinnen der Paralympics im Palast in Oslo aufgetreten. Ihr Zustand hatte sich laut Palastmitteilung in den vergangenen Monaten verschlechtert, Mette-Marit leidet seit Jahren an chronischer Lungenfibrose, mittlerweile steht eine Lungentransplantation im Raum.