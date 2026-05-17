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Mette-Marit zeigt sich erneut mit Sauerstoffgerät

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17.05.2026 17:39
Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem Mann, dem Kronprinzen Haakon (rechts) und Sohn Prinz Sverre ...
Kronprinzessin Mette-Marit mit ihrem Mann, dem Kronprinzen Haakon (rechts) und Sohn Prinz Sverre Magnus (links) bei den Feierlichkeiten in Oslo.(Bild: EPA/LISE ASERUD)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kronprinzessin Mette-Marit hat sich von ihrer Krankheit nicht den Nationalfeiertag vermiesen lassen. Am Sonntag zeigte sie sich bei den Feierlichkeiten in der norwegischen Hauptstadt Oslo gut gelaunt und mit Sauerstoffgerät.

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Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag verfolgte Kronprinzessin Mette-Marit vor dem Wohnsitz und auf dem Schlossbalkon. An der Seite ihrer Familie winkte und lächelte Kronprinzessin Mette-Marit den Norwegern zu. Trotzdem merkte man der 52-Jährigen ihre unheilbare Lungenkrankheit an.

Mette-Marit zeigte sich mit einer sogenannten Nasenbrille, das ist der dünne Schlauch, der zu einem Sauerstoffgerät gehört. Anders als ihr Mann, Kronprinz Haakon und Sohn Sverre Magnus (20) trug Mette-Marit auch keine traditionelle Tracht. Zwischenzeitlich setzte sich die Kronprinzessin auf einen bereitgestellten Sessel und zog sich früher zurück, als ihr Mann Haakon, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete. 

Prinz Sverre Magnus, Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Königin Sonja und König ...
Prinz Sverre Magnus, Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Königin Sonja und König Harald begrüßen vom Balkon des Königspalasts aus den Kinderumzug.(Bild: EPA/TERJE PEDERSEN)

Die Norweger feiern am 17. Mai die Unterzeichnung ihrer ersten Verfassung im Jahr 1814. Traditionell begehen sie den Tag mit Paraden von Schülern und Musikkapellen. Vom Balkon aus winkte die Familie dem Kinderumzug zu – eine fehlte allerdings.

Prinzessin feiert fernab der Heimat
Prinzessin Ingrid Alexandra (22) verbrachte den Nationalfeiertag fernab der Heimat. Sie studiert in der australischen Stadt Sydney und feierte den Geburtstag ihres Landes einfach dort. „Es ist so schön, dass wir uns selbst schmücken, in Umzügen mitlaufen und unsere Verfassung feiern können“, schwärmte sie auf Instagram. Trotzdem: „Heute habe ich ein bisschen mehr Heimweh“. 

Prinzessin Ingrid Alexandra feiert den norwegischen Nationalfeiertag in Australien:

Nicht erster Auftritt mit Sauerstoffgerät
Die Feierlichkeiten am Nationalfeiertag sind übrigens nicht der erste offizielle Termin, bei dem Mette-Marit die Nasenbrille trägt. Zum ersten Mal mit dem Sauerstoffgerät war sie im April beim Empfang für die norwegischen Athleten und Athletinnen der Paralympics im Palast in Oslo aufgetreten. Ihr Zustand hatte sich laut Palastmitteilung in den vergangenen Monaten verschlechtert, Mette-Marit leidet seit Jahren an chronischer Lungenfibrose, mittlerweile steht eine Lungentransplantation im Raum.

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Im März hatte Mette-Marit in einem Interview mit dem Sender NRK angedeutet, dass sie sich womöglich als Kronprinzessin zurückziehen wolle. „Ich lebe mit einer schweren Krankheit, und sie prägt mittlerweile meinen Alltag“, sagte sie. „Sie entscheidet darüber, ob ich meine Rolle überhaupt noch ausüben kann.“

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