Volkspartei will Grubers „Erfolge“ sichtbar machen

Noch liegt der Landtagswahlkampf in Kärnten in weiter Ferne. Trotzdem möchte die Kärntner Volkspartei die Erfolge ihres Spitzenkandidaten vor den Vorhang heben. Daher starten die Schwarzen eine „Erfolgs“-Kampagne von Landesvize Martin Gruber.
Ist es bereits ein Vorbote für den Landtagswahlkampf 2027/28? – Nein, heißt es aus den Kreisen der Kärntner Volkspartei. Vielmehr gehe es den Schwarzen mit der neuen Kampagne um das Sichtbarmachen der „Erfolge“ von Martin Gruber. Sei es der Sicherheitsausbau der B317 Friesacher Straße, die Strukturreform oder das Wolfsmanagement. „All diese Themen wären ohne Martin Gruber so nicht in die Umsetzung gekommen“, betont VP-Landesgeschäftsführer Markus Keschmann.
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