Taxi-Abzocke in ESC-Nacht: 50 Euro für kurze Fahrt

Auch die Nerven wurden strapaziert. Denn unter den Taxifahrern waren in dieser Nacht auch wieder ein paar schwarze Schafe unterwegs. Eine „Krone“-Redakteurin wollte nach dem Musik-Spektakel vom Vogelweidplatz hinter der Eventhalle zum Naschmarkt. Für die zehnminütige Fahrt (drei Kilometer) verlangte der Taxler vor Fahrtantritt einen Fantasiepreis von 50 Euro. Als Pauschalpreis sozusagen. Sie zog dann einen nächtlichen Spaziergang im Regen vor ...