Janko zerlegt Demir: „Er hat gar nichts gelernt!“

„Unglaublich traurige Situation“

Vor allem Marc Janko zeigte sich in der Halbzeitpause bei Sky wenig begeistert und rechnete mit dem früheren ÖFB-Juwel ab. „Ich finde es eine unglaublich traurige Situation, weil es irgendwo versinnbildlicht, dass der Junge eigentlich gar nichts gelernt hat die letzten Jahre: Wie es um seine Karriere steht, was möglich wäre und wo er momentan ist“, sagte Janko.