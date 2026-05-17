Janko zerlegt Demir: „Er hat gar nichts gelernt!“

Yusuf Demirs Schuhwurf-Eklat sorgt weiter für Diskussionen! Nach dem Ausschluss des Rapid-Kickers gegen Sturm Graz übte Sky-Experte Marc Janko nun heftige Kritik.
Demir stand gegen Sturm Graz erstmals in dieser Saison unter Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup in der Startelf und musste bereits nach 22 Minuten vom Platz. Auslöser war eine kuriose Szene: Demir warf einen Schuh in Richtung des vierten Offiziellen und sah dafür Rot.
„Unglaublich traurige Situation“
Vor allem Marc Janko zeigte sich in der Halbzeitpause bei Sky wenig begeistert und rechnete mit dem früheren ÖFB-Juwel ab. „Ich finde es eine unglaublich traurige Situation, weil es irgendwo versinnbildlicht, dass der Junge eigentlich gar nichts gelernt hat die letzten Jahre: Wie es um seine Karriere steht, was möglich wäre und wo er momentan ist“, sagte Janko.
„Er nimmt sich selber unglaublich wichtig“, kritisierte Janko. Zwar sei Demirs Aussetzer „in der Situation passiert“, Verständnis zeigte er aber keines. „Das darf ihm nicht passieren“, stellte Janko klar.
Der Vorfall bedeutet für Demir somit nicht nur sportlich einen bitteren Schlusspunkt, sondern wirft auch die Diskussion um sein Potenzial und seine Entwicklung erneut auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.