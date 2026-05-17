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„Traurige Situation“

Janko zerlegt Demir: „Er hat gar nichts gelernt!“

Bundesliga
17.05.2026 17:22
Marc Janko (re.) knöpfte sich Rapids Yusuf Demir nach seinem Platzverweis vor.
Marc Janko (re.) knöpfte sich Rapids Yusuf Demir nach seinem Platzverweis vor.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)
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Von krone Sport

Yusuf Demirs Schuhwurf-Eklat sorgt weiter für Diskussionen! Nach dem Ausschluss des Rapid-Kickers gegen Sturm Graz übte Sky-Experte Marc Janko nun heftige Kritik.

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Demir stand gegen Sturm Graz erstmals in dieser Saison unter Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup in der Startelf und musste bereits nach 22 Minuten vom Platz. Auslöser war eine kuriose Szene: Demir warf einen Schuh in Richtung des vierten Offiziellen und sah dafür Rot.

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„Unglaublich traurige Situation“
Vor allem Marc Janko zeigte sich in der Halbzeitpause bei Sky wenig begeistert und rechnete mit dem früheren ÖFB-Juwel ab. „Ich finde es eine unglaublich traurige Situation, weil es irgendwo versinnbildlicht, dass der Junge eigentlich gar nichts gelernt hat die letzten Jahre: Wie es um seine Karriere steht, was möglich wäre und wo er momentan ist“, sagte Janko.

Marc Janko
Marc Janko(Bild: GEPA)

„Er nimmt sich selber unglaublich wichtig“, kritisierte Janko. Zwar sei Demirs Aussetzer „in der Situation passiert“, Verständnis zeigte er aber keines. „Das darf ihm nicht passieren“, stellte Janko klar.

Der Vorfall bedeutet für Demir somit nicht nur sportlich einen bitteren Schlusspunkt, sondern wirft auch die Diskussion um sein Potenzial und seine Entwicklung erneut auf.

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