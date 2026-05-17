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Nur ein Pflichtspiel: Lindner verlässt Young Boys

Fußball International
17.05.2026 17:50
Heinz Lindner
Heinz Lindner(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Heinz Lindner kehrt den Young Boys Bern nach nur einer Saison wieder den Rücken. Der Schweizer Fußball-Erstligist verabschiedete den 37-fachen ÖFB-Teamtormann am Sonntag im Rahmen des letzten Super-League-Spiels gegen den FC Sion.

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Von Sion war Lindner im vergangenen Sommer gekommen. In Bern kam er allerdings nur in einem Cupspiel zum Zug.

Lindner wird seine Karriere bei einem anderen Klub weiterführen. Wo das sein wird, ist noch nicht bekannt.

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